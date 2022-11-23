Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. Siyah beyazlılar, kadroya 3 ya da 4 takviye yapmayı planlıyor.

Teknik direktör Şenol Güneş, stoper, orta saha, bek ve sağ kanat mevkilerine transfer yapılmasını istedi.

Savunmaya deneyimli bir ismin alınmasını talep eden Güneş, Masuaku ile yollar ayrılması halinde sol beke takviye istiyor.

Orta alanda kreatif bir oyuncu eksikliği yaşandığını düşünen tecrübeli çalıştırıcı, takıma gol-asist katkısı verebilecek bir oyuncunun katılmasını talep ediyor.

Ghezzal’ın sakatlığının beklenenden uzun sürecek olmasından dolayı sağ kanata da transfer yapılacağı belirtiliyor.

Yerli oyuncu sayısının düşük olmasından dolayı rotasyonun azaldığını düşünen Şenol Güneş, devre arası transferlerinde de yerli isimlere ağırlık vermesini istediği gelen haberler arasında.