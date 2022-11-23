Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek istiyor.

Galatasaray'ın, ara transfer döneminde Patrick van Aanholt ile vedalaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Sarı kırmızılıların, bu nedenle öncelikli olarak savunmanın soluna takviye yapması bekleniyor.

Yönetim, Emre Taşdemir ve Kazımcan Karataş'ın yer aldığı bölgeye yabancı bir oyuncu transfer edecek. Galatasaray'ın transfer listesinin başında Omar Campos yer alıyor.

Sezon başında da sarı kırmızılıların transfer hedeflerinden biri olan Meksikalı futbolcunun, yeniden gündeme geldiği belirtildi.

Teknik direktör Okan Buruk da Campos’u kadrosunda görmeyi istiyor. 20 yaşındaki futbolcu, Meksika Ligi ekiplerinden Santos Laguna’da forma giyiyor.