Almanya ile Japonya, Uluslararası Halife Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi Sloven hakem Ivan Barton yönetti.

Arajntin'in ardından Almanya'da Katar'da ilk maçında büyük bir sürpizle karşılaştı. Dünya Kupası'nda favori gösterilen Almanya ilk maçında Japonya'ya mağlup oldu.

Japonya üst üste 7. kez katıldığı Dünya Kupası'na galibiyet ile başladı. Asya ekibi, günün sürprizine imza attı ve turnuvanın favori ekiplerinden Almanya'yı devirdi.

Mücadelede ilk yarıda İlkay Gündoğan'ın attığı penaltı golüyle öne geçen Almanya devreye 1-0 önde girdi.

İkinci yarıda daha üstün bir oyun oynayan Japonya aradığı golü 75. dakikada Ritsu Doan ile buldu ve maça eşitlik geldi.

Bu dakikadan sonra baskısını arttıran Japonya 83. dakikada Takuma Asano ile 2-1 öne geçti. Almanya kalan dakikalarda beraberlik için gol arasa bile Japonya kalesini gole kapadı.

Almanya, 33. dakikada İlkay Gündoğan'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

| Almanya, İlkay Gündoğan'ın penaltıdan attığı golle öne geçti. pic.twitter.com/pc65b7ZYOr — TRT Spor (@trtspor) November 23, 2022

75. dakikada Japonya, Doan ile skoru eşitledi. 1-1

GOOOLL!! Neuer bu kez çaresiz! Japonya Doan ile beraberliği yakaladı... pic.twitter.com/FeUPAQQMhk — TRT Spor (@trtspor) November 23, 2022

Japonya, 83. dakikada Takuma Asano ile 2-1 öne geçti.

GOOOLL!! JAPONYA, ALMANYA KARŞISINDA ÖNE GEÇTİ! Asano topu iğne deliğinden geçirdi... pic.twitter.com/Y0hlGCMAcI — TRT Spor (@trtspor) November 23, 2022

Almanya gruptaki ikinci maçında 27 Kasım Pazar günü İspanya ile karşı karşıya gelecek. Japonya ise aynı gün Kosta Rika ile mücadele edecek.

[Fotoğraf: Reuters]

Teknik direktör Joachim Low'un yerini Hansi Flick'in aldığı, Toni Kroos ve Mats Hummels'in artık kadroda olmadığı Almanya, geçen yılki Avrupa Futbol Şampiyonası'na göre belirgin değişikliklerle Katar'a geldi.

[Fotoğraf: Reuters]

Yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle milli takım kariyerinde hiçbir büyük turnuvaya katılamayan Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan da Flick'in çok şey beklediği oyuncular arasında yer alıyor. İlkay, milli takım formasıyla bugüne kadar çıktığı 62 maçta, 16 gol attı.

İki takım bugüne kadar 2 kez karşı karşıya gelirken, Almanya bu maçların birinden galip ayrıldı, diğer karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Uluslararası Halife

Hakemler: Ivan Cisneros, David Moran, Zachari Zeegelaar

Almanya: Neuer, Rüdiger, Süle, Schlotterbeck, Raum, Kimmich, Havertz (Dk. 79 Füllkrug), Gnabry (Dk. 90 Moukoko), Musiala (Dk. 79 Götz), İlkay Gündoğan (Dk. 67 Goretzka), Müller (Dk. 67 Hofmann).

Japonya: Gonda, Itakura, Nagatomo (Dk. 57 Mitoma), Sakai (Dk. 75 Minamino), Yoshida, Endo, Kubo (Dk. 46 Tomiyasu), Kamada, Tanaka (Dk. 71 Doan), Ito, Maeda (Dk. 57 Asano).

Goller: Dk. 33 İlkay Gündoğan (penaltıdan) (Almanya), Dk. 75 Doan, Dk. 83 Asano (Japonya)