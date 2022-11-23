Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba 13:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manchester City, Guardiola'nın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı
[DepoPhotos]
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İspanyol teknik adamın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi 2025 yılına kadar uzatıldı.
2016 yılında Manchester City'nin başına geçen 51 yaşındaki Guardiola, İngiliz ekibiyle çıktığı 374 maçta 271 galibiyet elde ederek yüzde 72,4'lük kazanma yüzdesine ulaştı.
Guardiola, son beş Premier Lig şampiyonluğunun dördü de dahil olmak üzere Manchester City ile 11 kupa kazandı.
More here https://t.co/sNeoYF1c8d— Manchester City (@ManCity) November 23, 2022
Etiketler: Manchester City Premier Lig Transfer Haberleri
Son Haberler
- 13:39
- 13:38
- 13:45
- 13:12
- 13:02
Sıradaki Haber
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakibi Arnavutluk
Yükleniyor lütfen bekleyiniz