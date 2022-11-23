Fazla kiloları nedeniyle 10 yıl önce sağlık sorunu yaşayan Ümit, çocukluk yıllarından itibaren ilgi duyduğu dövüş sporlarına başlamaya karar verdi.

Wushu antrenmanlarıyla 100 kilodan 52 kiloya kadar düşen Ümit, aynı zamanda yarışmalara da çıkarak önemli başarılar elde etti.

Ulusal ve uluslararası turnuvalarda dereceler alan Ümit, milli formayı da giymeye hak kazandı.

Wushuda Türkiye birinciliği ve Balkan üçüncülüğü bulunan Ümit, şu anda hem Avrupa şampiyonluğu hedefi hem de antrenörlük yaptığı öğrencilerinin başarısı için ter döküyor.

[Fotoğraf: AA]

"Spora kilo verme amacıyla başladım"

Milli sporcu Ümit Radar, wushu sayesinde fazla kilolarından kurtularak hem sağlığına kavuştuğunu hem de kariyerinde önemli başarılar elde ettiğini söyledi.

Ümit, antrenman yaptığı her geçen gün kendisini daha iyi hissettiğini anlattı.

"Spora kilo verme amacıyla başladım. 100 kilonun üzerindeydim. 52 kiloya kadar düştüm. İlk başladığımda benim için çok zordu. Hareket yapamıyordum, nefesim kesiliyordu. Antrenman sonunda 'bu sporu bırakacağım, bana göre değil' diyordum. Rahmetli babamın bana güveni devam etmemde yardımcı oldu. Devam ettim, bırakmadım. İkinci senemde şampiyonluk oldu, derece geldi."

[Fotoğraf: AA]

Ümit, ulusal turnuvalarda aldığı derecelerin ardından 2016 yılında Edirne'de düzenlenen 3. Açık Balkan Wushu Şampiyonası'nda üçüncü olarak bronz madalya kazandığını belirtti.

Aldığı madalyanın ardından hayalindeki ay-yıldızlı formayı da giydiğini aktaran Ümit, bu yıl Sakarya'da düzenlenen Budokaido Kumite ve Kata Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye üçüncülüğü elde ettiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Kariyerine Avrupa şampiyonluğu da eklemek istediğini belirten Ümit, şu anda aralık ayında Nevşehir'de gerçekleştirilecek Uluslararası Wushu Türkiye Open Avrupa Kupası için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü anlattı.

Ümit, hem kendi hedeflerine ulaşmak hem de antrenörlük yaptığı daha önce 25'i Akdeniz Bölge Şampiyonası'nda derece alan toplam 108 öğrencisinin başarısı için ter döktüğünü, deneyimlerini onlarla paylaştığını kaydetti.​​​​​​​