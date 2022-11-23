Fas ile Hırvatistan Al Bayt Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi Arjantinli hakem Fernando Rapallini yönetti.

İki ülke milli takımları daha önce 1 kez karşı karşıya geldi. 1996'da Fas'ta oynanan hazırlık maçı 2-2 sona erdi.

Grubun diğer maçı ise Ahmed Bin Ali Stadı'nda TSİ 22.00'de Belçika ile Kanada arasında yapılacak.

[Fotoğraf: AA]

Karşılaşmanın ilk net gol pozisyonunu 17. dakikada Hırvatistan yakaladı. Perisic'in ceza sahası dışından çıkardığı sert şutta, meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.

45+2. dakikada Sosa'nın soldan ön direğe yerden kestiği ortada Vlasic'in vuruşunda, rakibinin açısını iyi kapatan kaleci Bounou golü önledi.

52. dakikada sol kanattan Hırvatistan'ın kullandığı kornerde kaleci Bounou'nun çıkardığı topu altıpasın içinde önünde bulan Lovren, kayarak şutunu çekti. Kale çizgisi önünde bulunan Amrabat, meşin yuvarlağa müdahale ederek gole izin vermedi.

65. dakikada serbest vuruş organizasyonunda Hakimi'nin uzak mesafeden yaptığı sert şutta, kaleci Livakovic topu güçlükle çeldi.

Kalan bölümde iki takımın da skoru değiştirme çabaları yeterli olmadı ve karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Karşılaşmanın oynandığı Al Bayt Stadı'nın çevresi, mücadele öncesinde renkli görüntülere sahne oldu.

Statta Faslı futbolseverlerin daha fazla olduğu gözlenirken, iki takımın taraftarları, mücadelenin başlamasından saatler önce stat etrafında toplandı.

Faslı taraftarlar ülke bayrakları ve yerel kıyafetleriyle dikkat çekerken, Hırvat taraftarlar da klasikleşen damalı desenli formalarıyla stada geldi.

Bazı Faslı taraftarlar, karşılaşma öncesinde stat etrafındaki alanlarda namaz kıldı. Stat etrafında güvenliği sağlamak için atlı polisler de görev yaptı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Hırvatistan 6. kez Dünya Kupası'nda

Hırvatistan Milli Takımı, 6. kez Dünya Kupası'nda mücadele ediyor. Organizasyon tarihinde 23 maç yapan Hırvatlar, bu maçlardan 11'ini kazandı, 4'ünden beraberlikle, 8'inden de mağlubiyetle ayrıldı.

Son Dünya Kupası'nda final oynayarak tarihinin en büyük başarısını elde eden Hırvatistan, final maçında Fransa'ya 4-2 kaybetti. Hırvatistan, Dünya Kupası tarihi boyunca 35 gol attı, kalesinde 26 gol gördü.

[Fotoğraf: Reuters]

Modric en yaşlı Hırvat oldu

Luka Modric, Dünya Kupası'nda Hırvatistan forması giyen en yaşlı futbolcu unvanını aldı.

Fas karşısında kaptan olarak sahaya çıkan Modric, 37 yaş 75 gün ile bu unvanı ele geçirdi.

Modric, Fransa 1998'te 35 yaş 191 günlükken görev yapan kaleci Drazen Ladic'i geride bırakmayı başardı.

[Fotoğraf: AA]

Fas ikinci kez gruptan çıkma peşinde

Dünya Kupası'na daha önce 5 kez katılan Fas, tarihinde ikinci kez grup aşamasını geçmek istiyor.

Organizasyon tarihinde 16 maça çıkan Fas, bu müsabakalardan 2'sini kazandı, 5'inden beraberlikle, 9'undan mağlubiyetle ayrıldı. Fas, Dünya Kupası tarihi boyunca 14 gol attı, kalesinde 22 gol gördü.

Son olarak Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 Dünya Kupası'na katılan Fas, grubunda oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Fas, İran ve Portekiz'e 1-0'lık sonuçla mağlup olurken, İspanya ile 2-2 berabere kaldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Al Bayt,

Hakemler: Fernando Rapallini

Fas: Bono, Hakimi, Mazraoui (Dk. 60 Attiyat), Aguerd, Saiss, Amrabat, Hakim Ziyech, Ounahi (Dk. 82 Sabiri), Amallah, Boufal (Dk. 65 Ezzalzouli), Youssef En Nesyri (Dk. 81 Hamdallah).

Hırvatistan: Livakovic, Lovren, Sosa, Gvardiol, Kovacic (Dk. 79 Majer), Modric, Brozovic, Vlasic (Dk. 46 Pasalic), Juranovic, Perisic (Dk. 90 Orsic), Kramaric (Dk. 71 Livaja).

Sarı kart: Dk. 78 Amrabat (Fas)