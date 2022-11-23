Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba 12:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye Satranç Şampiyonası Antalya'da yapılacak
2022 Türkiye Satranç Şampiyonası, 24 Kasım-3 Aralık tarihlerinde Antalya'da yapılacak.
Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, eski Türkiye şampiyonu Adil Ferudun Öney adına Mirage Park Resort Otel'de düzenlenecek şampiyonada toplam 225 bin lira para ödülü dağıtılacak.
GM Mustafa Yılmaz, GM Mert Yılmazyerli, IM Ege Köksal, WFM Yulia Gökbulut, FM Alparslan Işık, FM Okan Özsakallıoğlu, FM Eray Kılıç, FM Hüseyin Can Ağdelen, CM Efe Metehan Yavuz ve CM Şiar Yaran'ın hamle yapacağı organizasyonda şampiyon sporcuya 100 bin lira para ödülü verilecek.
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