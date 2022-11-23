Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, eski Türkiye şampiyonu Adil Ferudun Öney adına Mirage Park Resort Otel'de düzenlenecek şampiyonada toplam 225 bin lira para ödülü dağıtılacak.

GM Mustafa Yılmaz, GM Mert Yılmazyerli, IM Ege Köksal, WFM Yulia Gökbulut, FM Alparslan Işık, FM Okan Özsakallıoğlu, FM Eray Kılıç, FM Hüseyin Can Ağdelen, CM Efe Metehan Yavuz ve CM Şiar Yaran'ın hamle yapacağı organizasyonda şampiyon sporcuya 100 bin lira para ödülü verilecek.