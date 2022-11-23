Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba 16:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu depremin yaşandığı Düzce'de incelemede bulundu
[Fotograf: AA]
Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Düzce'de meydana gelen depremden etkilenen GSB yurtlarını inceledi ve öğrencilerle bir araya geldi.
Yapılan açıklamaya göre, Düzce'de yaşanan depremin ardından programını iptal ederek bölgeye giden Kasapoğlu, hasar gören bakanlık yurtlarını ziyaret edip, yetkililerden bilgi aldı.
[Fotoğraf: AA]
Yurtlarda konaklayan öğrencilerle yakından ilgilenip, onlara moral veren Bakan Kasapoğlu, hasar tespit çalışmalarının ardından tadilat işlemlerinin hızla başlayacağını, bu süreçte hiçbir öğrencinin mağdur edilmeyeceğini vurgulayarak "Devletimiz her zaman olduğu gibi gençlerimizin yanındadır. Kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.
[Fotoğraf: AA]
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