Yapılan açıklamaya göre, Düzce'de yaşanan depremin ardından programını iptal ederek bölgeye giden Kasapoğlu, hasar gören bakanlık yurtlarını ziyaret edip, yetkililerden bilgi aldı.

[Fotoğraf: AA]

Yurtlarda konaklayan öğrencilerle yakından ilgilenip, onlara moral veren Bakan Kasapoğlu, hasar tespit çalışmalarının ardından tadilat işlemlerinin hızla başlayacağını, bu süreçte hiçbir öğrencinin mağdur edilmeyeceğini vurgulayarak "Devletimiz her zaman olduğu gibi gençlerimizin yanındadır. Kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]