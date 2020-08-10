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Lübnan'da iki bakan daha istifa etti
[Marie Claude Najm (solda) ve Gazi Vezni | Fotoğraf: Reuters]
Lübnan'da Adalet Bakanı Marie Claude Najm ve Maliye Bakanı Gazi Vezni, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından istifa etti.
Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos günü meydana gelen patlama sonrası birçok yetkilinin istifa kararı aldığı ülkede, Adalet Bakanı Marie Claude Najm ve Maliye Bakanı Gazi Vezni de görevi bıraktı.
Najm ve Vezni'nin kararları sonrası Lübnan'da patlama nedeniyle istifa eden bakan sayısı 4'e çıkmış oldu.
Şu ana kadar istifa eden milletvekili sayısı ise 6.
Patlamanın bilançosu
Başkentin kalbinde meydana gelen büyük patlamada şimdiye kadar 158 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamada 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak ettiğini açıklamıştı.
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