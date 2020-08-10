Başkent Minsk başta olmak üzere Mogilyov, Vitebsk, Brest, Grodno, Novopolatsk kentlerinde düzenlenen protestolar polis tarafından gece kontrol altına alınırken, göstericiler dağıtıldı.

Muhalifler, Minsk'te polisin müdahale ettiği izinsiz gösterilerde 1 kişinin hayatını kaybettiğini öne sürdü. Belarus İçişleri Bakanlığı ise bu iddiayı yalanladı.

[Fotoğraf: Reuters]

"Güvenlik güçleri, gereğini yapacak"

Öte yandan, Belarus Soruşturma Komitesi İvan Noskeviç de ülkede gece boyunca süren izinsiz protestolarda onlarca polisin yaralandığını ve olaylarla ilgili soruşturmanın başlatıldığını belirtti.

[Fotoğraf: Reuters]

Noskeviç, "Provokasyonlara ve kamu düzenini bozmaya yönelik çağrılara teslim olmamayı rica ediyorum. Güvenlik güçleri, anayasal düzeni korumak için gereğini yapacak." dedi.

[Fotoğraf: Reuters]

Belarus polisi: 3 bin gözaltı yapıldı

Belarus polis teşkilatı tarafından, gösterilere ilişkin yapılan açıklamada, 3 bin civarında protestocunun gözaltına alındığı kaydedildi.

Lukaşenko yüzde 80,23 oyla seçildi

Hafta sonu düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko yüzde 80,23 oyla seçimin galibi oldu.

Belarus Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Lidiya Yermoşina, düzenlediği basın toplantısında seçimlere katılımın yüzde 84,23 oranında olduğunu belirtti.

Yermoşina, muhalif Svetlana Tikhanovskaya'nın yüzde 9,9, eski milletvekili Anna Kanopatskaya'nın yüzde 1,68, Belarus Sosyal Demokrat Gramada Partisi Başkanı Sergey Çereçen'ın ise yüzde 1,13, Govori Pravdu (Doğruyu Söyle) Hareketi Eş Başkanı Andrey Dmitriyev'ın yüzde 1,04 oranında oy aldığını aktardı.