Haber Giriş: Kaynak: Reuters, AA
Lübnan Enformasyon Bakanı istifa etti
[Fotoğraf: AFP]
Lübnan Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, Beyrut Limanı'nda 158 kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 binden fazla kişinin yaralanmasına yol açan patlamanın ardından görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Abdussamed, yaptığı televizyon konuşmasında, "Beklentilerini karşılayamadığımız Lübnanlılardan özür diliyorum. Kısa vadede değişim olacağı yok. Beyrut Limanı'ndaki felaketten sonra halkın beklentilerini karşılayacak bir durum kalmadığından hükümetteki görevimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.
Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen patlama sonrası ülkede gerilim yükselmişti.
Patlamadan yönetimi sorumlu tutan halk dün sokaklara dökülmüştü. Çıkan olaylarda 1 kişi ölmüş, 250'ye yakın kişi yaralanmıştı.
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