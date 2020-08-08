Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlamadan siyasileri sorumlu tutan binlerce kişi, parlamento önünde toplandı.

Meclise girmeye çalışan göstericilerle polis arasında çatışma yaşandı.

[Fotoğraf: Reuters]

Sivil ordu mensupları göstericilere ateş açtı. Bazı eylemciler, Dışişleri, Ekonomi, Enerji ve Çevre Bakanlıkları ile Bankalar Derneğini işgal etti.

Lübnan ordusu, protestocuların bastığı Dışişleri Bakanlığı binasına girdi ve içerideki protestocuları tahliye etti.

Olaylarda şu ana kadar 172 gösterici yaralandı.

Lübnan'da yaşanan patlama sonrası halkın yönetimi protesto ettiği gösteriler devam ediyor. Dışişleri ve Ekonomi Bakanlıklarının etrafı göstericiler tarafından çevrildi. Asker ve polisler gösterileri bastırmaya çalışıyor. Detayları @trthaber muhabiri Doğancan Aksoy aktardı. pic.twitter.com/MLZazPLtcp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 8, 2020

"Yönetimin değişmesi için bu fırsatı kaçırmıyoruz"

Başkentin merkezindeki Şehitler Meydanı'nda bir araya gelen binlerce kişi uzun yıllardır yönetimi paylaşan siyasi grupların varlığını koruyan mezhep eksenli yönetim şekli, Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve diğer yetkililer aleyhinde sloganlar attı.

"Hesap Günü" adıyla düzenlenen gösteride, "Beyrut Limanı'nda hayatını kaybedenler için intikam" ve "Yönetimin değişmesi için bu fırsatı kaçırmıyoruz" şeklinde slogan atıldı.

[Fotoğraf: Reuters]

Bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Lübnan İç Güvenlik Güçlerinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, başkent Beyrut'ta protestocuların baskın yaptığı bir otelde mahsur kalanları kurtarmaya çalışan bir güvenlik görevlisinin, göstericilerin saldırısına uğraması sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

Çok sayıda kişi yaralandı

Polis, taş atan göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Çok sayıda kişi gerçek ve plastik mermiyle yaralandı. Sokaklar savaş alanına döndü.

Göstericiler, limandaki patlamadan sorumlu tuttukları Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah'ın maketini ipe astı. Meydanda kurulan temsili idam sehpalarında da hükümet yetkililerinin maketi ipe asıldı.

Erken seçim çağrısı

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, ülkenin derin krizden çıkmasının tek yolunun erken genel seçim olduğunu açıkladı.

Patlamanın ardından Lübnan meclisinden milletvekillerinin tepki istifaları geliyor. Ketaib Partisi'nden 3 milletvekili ile bağımsız bir vekil görevlerinden istifa etti.

Patlamanın bilançosu ağırlaşıyor

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 158'e yükseldiği, yaralı sayısının da 6 bini aştığı belirtilmişti.

Dünyanın dört bir yanından ekipler enkaz altında kalanları kurtarmaya çalışıyor.

Ekonomik krizle de boğuşan ülkede patlama sonrası durum daha da kötüleşti. Dünya Sağlık Örgütü bölgede koronavirüsün daha da yayılmasından endişe duyulduğunu açıkladı.