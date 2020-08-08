Haber Giriş: Kaynak: AA
Yemen'de 6 ayda 7 bin düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Uluslararası Göç Örgütü, Yemen'de 2020'nin ilk 6 ayında 7 bin Afrikalı düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.
Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yemen'de yılın ilk 6 ayında, 7 bin düzensiz göçmenin yakalandığı, bunların yüzde 90'ının Etiyopyalı, diğerlerinin çoğunun ise Somalili olduğu belirtildi.
Açıklamada, söz konusu düzensiz göçmenlerin, daha iyi bir yaşam için Suudi Arabistan'a gitmeye çalıştığı vurgulandı.
IOM'un açıklamasında düzensiz göçmenlerin çoğunun Yemen'in güney sahillerinde özellikle Lahic, Şebve ve Hadramevt kentlerinde yakalandığı ifade edildi.
Afrika Boynuzu ülkelerinden düzensiz göçmenler, Yemen üzerinden Körfez ülkelerine ulaşmaya çalışıyor.
Etiketler: Yemen uluslararası göç örgütü düzensiz göçmenSon Güncelleme: 8 Ağustos 2020 Cumartesi 19:46
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