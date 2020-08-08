Hristiyan Ketaib Partisi Genel Başkanı Sami Cemayel, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos Salı günü meydana gelen patlamada hayatını kaybeden partinin Genel Sekreteri Nazar Nacaryan'ın cenaze törenine katıldı.

Cemayel burada yaptığı açıklamada, kendisi ve partisinin diğer milletvekilleri Nedim Cemayel ve İlyas Hankeş'in milletvekilliğinden istifa ettiğini belirtti.

Genel Başkan Cemayel, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a hitaben, "4 Ağustos 2020 tarihi sizin temsil ettiğiniz eski Lübnan'ın enkazı üzerinde yeni bir Lübnan'ın doğuşu olacak." ifadelerini kullandı.

Lübnan'ı yalan ve etiketleme mantığından kurtaracaklarını söyleyen Cemayel, şöyle devam etti:

"İstediğimiz Lübnan için savaşacağız. Bizi kimsenin bölmesine müsaade etmeyeceğiz. Hepimiz bir halkız ve silkelenip durumu değiştireceğiz ve bunun için çalışacağız."

Ketaib Partisi'nin 128 sandalyeli Lübnan Meclisi'nde 3 koltuğu vardı.

Bağımsız milletvekili Paula Yakubyan da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, patlamaya tepki olarak istifasını sunduğunu belirterek, tüm milletvekillerini toplu istifaya çağırdı.

Yakubyan, açıklamasında "Tüm milletvekillerini acizlik ve hayal kırıklığı meclisinden toplu istifalara davet ediyorum. İçeriden yapılan muhalefet artık işe yaramıyor." ifadelerine yer verdi.

Demokratik Buluşma Partisi Milletvekili Mervan Hamade patlamanın ertesi günü istifa etmiş, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a da istifa çağrısında bulunmuştu.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 154 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, yıkıcı patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme geldi.

Patlama özelliği olan 2 bin 750 tonluk amonyum nitratın neden 6 yıldır limanda tutulduğu merak konusu oldu.