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Beyrut'taki patlamanın geride bıraktığı yıkım havadan görüntülendi
[Fotoğraf: Reuters-AFP]
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın geride bıraktığı yıkım havadan görüntülendi.
Beyrut Limanı'nda 3 gün önce meydana gelen ve 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak ettiği patlama, şehirde büyük bir enkaz bıraktı.
Patlama sonrası havadan çekilen görüntülerde, olay yeri yakınındaki tüm yapıların tamamen yıkıldığı, daha uzakta kalanların ise büyük hasar gördüğü fark ediliyor.
Ülke ekonomisinin can damarı Beyrut Limanı, şimdi bir harabeye dönmüş durumda.
Etiketler: lübnan beyrut patlama Beyrut limanıSon Güncelleme: 7 Ağustos 2020 Cuma 23:31
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