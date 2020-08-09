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Lübnan'da Marunilerden hükümete şartlı istifa çağrısı
[Maruni Patriği Beşara Butrus er-Rai | Fotoğraf: Reuters]
Lübnan'da Maruni Patriği Beşara Butrus er-Rai, "hükümet ülkenin yükselişine yardım edemeyecekse istifa etmeli" çağrısında bulundu.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamanın yankıları sürüyor.
Patlamadan yönetimi sorumlu tutan halk dün sokaklara dökülmüştü. Çıkan olaylarda 1 kişi ölmüş, 250'ye yakın kişi yaralanmıştı.
Son olarak ülkedeki Hristiyan Maruni Patriği Beşara Butrus er-Rai, hükümete bir çağrıda bulundu.
Patrik Rai, yönetimde değişiklik yapılmaması halinde hükümetin istifa etmesi gerektiğini savundu.
Daha önce yaptığı açıklamada Rai, Beyrut'un, içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtulması için BM'nin ve dünya ülkelerinin acilen yardım göndermelerini istemişti.
Etiketler: maruni patrikliği maruniler lübnan maruniler beşara butrus er-rai beyrut patlaması lübnan patlaması lübnan son dakikaSon Güncelleme: 9 Ağustos 2020 Pazar 11:40
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