Haber Giriş: Kaynak: AA
Hindistan'da koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü otelde yangın
[Fotoğraf: Reuters]
Hindistan'ın güneyindeki Andra Pradeş eyaletinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) hastalarının tedavi edildiği bir otelde çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti.
Ülke basınındaki haberlere göre, eyaletin Vijayawada kentindeki Swarna Palace Otel'de sabah erken saatlerde yangın çıktı.
Yangının çıkmasının ardından 22 hastanın başka bir hastaneye nakledildiğini belirten yetkililer, 11 kişinin ise olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.
Yetkililer, kontrol altına alınan yangının elektrik kontağında yaşanan kısa devre sebebiyle çıkmış olabileceğini ifade etti.
Ülkenin batısındaki Gucerat eyaletinde yeni tip koronavirüs hastalarının tedavi edildiği bir hastanede perşembe günü çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetmişti.
Etiketler: koronavirüs hindistan'da koronavirüsSon Güncelleme: 9 Ağustos 2020 Pazar 10:44
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