Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı da son 24 saatte 64 bin 399 artarak 2 milyon 153 bin 10’a ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 1 milyon 480 bin 884 kişi iyileşti.

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.