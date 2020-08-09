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Hindistan'da COVID-19 nedeniyle 935 kişi daha hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters]
Hindistan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 935 artarak 43 bin 453 oldu.
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı da son 24 saatte 64 bin 399 artarak 2 milyon 153 bin 10’a ulaştı.
Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 1 milyon 480 bin 884 kişi iyileşti.
COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, "dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.
Etiketler: hindistan'da koronavirüsSon Güncelleme: 9 Ağustos 2020 Pazar 09:39
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