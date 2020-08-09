Haber Giriş: Kaynak: AA
Afganistan'da askeri birliğe saldırı: 7 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afganistan'ın Gazne vilayetindeki askeri birliğe bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 7 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Gazne'nin Kotal Ravza bölgesindeki askeri birliğin bomba yüklü araçla hedef alındığını söyledi.
Aryen, saldırıda 7 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 16 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: afganistan'da saldırı afganistan bombalı saldırı GazneSon Güncelleme: 9 Ağustos 2020 Pazar 09:33
Son Haberler
- 09:51
- 09:51
- 09:48
- 09:39
- 09:36
Sıradaki Haber
Afrika'da koronavirüs vakaları artıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz