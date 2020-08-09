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Meksika'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 52 bini geçti
[Fotoğraf: Reuters]
Meksika'da COVID-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 695 artarak 52 bin 6'ya ulaştı.
Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede vaka sayısı ise 6 bin 495 artışla 475 bin 902'ye yükseldi.
Hastalığı atlatanların sayısının 318 bin 638 olduğu ülkede, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmış, ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.
Etiketler: meksika'da koronavirüsSon Güncelleme: 9 Ağustos 2020 Pazar 09:51
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