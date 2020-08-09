Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede vaka sayısı ise 6 bin 495 artışla 475 bin 902'ye yükseldi.

Hastalığı atlatanların sayısının 318 bin 638 olduğu ülkede, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmış, ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.