İran devlet televizyonunun haberine göre, 200'den fazla dükkan ve mağazanın bulunduğu Perdis-1 ticaret merkezinde sabah saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangında ticaret merkezinin bir bölümünün zarar gördüğü belirtilirken şu ana kadar can kaybı ya da yaralanma bilgisi verilmedi.

Yangına elektrik kablosundaki bir arızanın neden olduğu aktarıldı.

İran'ın güneyindeki Basra Körfezi'nde ana karaya 18 kilometre mesafede yer alan Kiş Adası, ülkenin önemli turizm ve ticaret merkezleri arasında sayılıyor.