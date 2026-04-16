Lübnan kaynakları Trump'ın görüşme açıklamasını yalanladı

Lübnanlı resmi bir kaynakla yapılan görüşmede, ne iki ülke lideri arasında olası bir telefon görüşmesine ne de Washington'da büyükelçiler düzeyinde ikinci bir toplantıya dair herhangi bir verinin bulunmadığı belirtildi.

Trump'ın Lübnan ve İsrail'e "nefes alma alanı" tanınması yönündeki ifadeleri her ne kadar ateşkes işareti olarak yorumlansa da, sahadaki kaynaklar bu durumu doğrulamadı.

ABD'nin stratejik hedefi: Lübnan'ı İran'dan koparmak

Washington'da yürütülen yoğun diplomasinin temel amacının, Lübnan cephesini İran cephesinden ayırmak olduğu ifade ediliyor.

ABD yönetiminin tüm bu girişimlerle; Hizbullah'ın ülke üzerindeki nüfuzunu kırmayı ve İran'ın Lübnan üzerindeki etkisini zayıflatmayı hedeflediği kaydediliyor.

Uzmanlar, Washington'daki toplantıların somut bir barıştan ziyade, bölgedeki dengeleri değiştirmeye yönelik stratejik bir girişim ve "fotoğraf karesi" verme çabası olduğunu vurguluyor.