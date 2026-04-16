Duman 17.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Al Jazeera 16.04.2026 09:01

Lübnan kaynakları Trump'ın görüşme açıklamasını yalanladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ve Lübnan liderleri arasında doğrudan bir görüşme gerçekleşeceğine dair açıklaması, Lübnan cephesinde karşılık bulmadı. Beyrut'tan bildiren Al Jazeera muhabiri Zeina Khodr, Lübnanlı resmi kaynakların böyle bir diplomatik temas hakkında bilgi sahibi olmadığını aktardı.

Lübnanlı resmi bir kaynakla yapılan görüşmede, ne iki ülke lideri arasında olası bir telefon görüşmesine ne de Washington'da büyükelçiler düzeyinde ikinci bir toplantıya dair herhangi bir verinin bulunmadığı belirtildi.

Trump'ın Lübnan ve İsrail'e "nefes alma alanı" tanınması yönündeki ifadeleri her ne kadar ateşkes işareti olarak yorumlansa da, sahadaki kaynaklar bu durumu doğrulamadı.

Trump duyurdu: İsrail ve Lübnan 30 yılı aşkın süredir ilk kez doğrudan görüşecek
ABD'nin stratejik hedefi: Lübnan'ı İran'dan koparmak

Washington'da yürütülen yoğun diplomasinin temel amacının, Lübnan cephesini İran cephesinden ayırmak olduğu ifade ediliyor.

ABD yönetiminin tüm bu girişimlerle; Hizbullah'ın ülke üzerindeki nüfuzunu kırmayı ve İran'ın Lübnan üzerindeki etkisini zayıflatmayı hedeflediği kaydediliyor.

Uzmanlar, Washington'daki toplantıların somut bir barıştan ziyade, bölgedeki dengeleri değiştirmeye yönelik stratejik bir girişim ve "fotoğraf karesi" verme çabası olduğunu vurguluyor.

ETİKETLER
Lübnan ABD İsrail
Sıradaki Haber
Dubai'nin simgesi Burj Al Arab 18 ay kapanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:04
İran Ordu Sözcüsü: Ateşkesin bizim için savaş koşullarından farkı yok
10:02
Okullarda alınacak güvenlik önlemleri için kritik toplantı
09:57
Ukrayna: Rusya'nın düzenlediği hava saldırılarında en az 15 kişi öldü ve 95 kişi yaralandı
09:55
WSJ: Pentagon, silah üretimini artırmak için otomotiv üreticileriyle temasa geçti
09:54
Brent petrolün varili 94,96 dolardan işlem görüyor
09:43
Çin'den İran'a "Hürmüz Boğazı'ndan serbest ve güvenli geçiş sağlanmalı" mesajı
Ağrı'nın karla kaplı dağları dronla görüntülendi
Ağrı'nın karla kaplı dağları dronla görüntülendi
FOTO FOKUS
İsrail zulmünü kapağına taşıyan derginin yönetmeni: Gazetecilik görevimizin bir parçası
İsrail zulmünü kapağına taşıyan derginin yönetmeni: Gazetecilik görevimizin bir parçası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ