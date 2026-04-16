Duman 17.9ºC Ankara
Dünya
Al Jazeera 16.04.2026 08:15

İran'da tüm okullar uzaktan eğitime geçiyor

İran, ülke genelindeki eğitim sisteminde radikal bir değişikliğe giderek tüm okullarda uzaktan eğitime geçme kararı aldı

İran'da tüm okullar uzaktan eğitime geçiyor

Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, İran Eğitim Bakanlığı sözcüsü, bu uygulamanın 21 Nisan'dan itibaren başlayacağını duyurdu.

Tüm eğitim kademelerini kapsıyor

Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uzaktan eğitime geçiş kararının ülke genelindeki tüm eğitim seviyelerini ve kademelerini kapsayacağı belirtildi.

Rapora göre, bu uygulama ikinci bir duyuruya kadar yürürlükte kalacak.

Kararın gerekçesine dair henüz resmi ve detaylı bir açıklama yapılmazken, uygulamanın ülkedeki mevcut şartlar doğrultusunda alındığı ifade ediliyor.

Yetkililer, öğrencilerin ve öğretmenlerin sisteme uyum sağlaması için gerekli teknik hazırlıkların sürdürüldüğünü bildirdi.

ETİKETLER
İran
