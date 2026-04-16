Duman 17.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Al Jazeera 16.04.2026 08:03

Beyaz Saray'ın İran açıklaması sonrası petrol fiyatlarında gerileme

Beyaz Saray'ın Orta Doğu'daki savaşı sona erdirmek amacıyla İran ile yeni bir müzakere turu konusunda "iyimser" olduğunu açıklamasının ardından, petrol fiyatları Perşembe günü erken işlemlerde hafif bir düşüş kaydetti.

Reuters haber ajansının verilerine göre, Brent ham petrol vadeli işlemleri 44 sent veya yüzde 0,5 oranında düşerek varil başına 94,49 dolara geriledi.

ABD Batı Teksas Intermediate (WTI) ham petrol vadeli işlemleri ise 70 sent veya yüzde 0,8 oranında değer kaybederek 90,59 dolardan işlem gördü.

Diplomasi trafiği fiyatları etkiliyor

Al Jazeera'ya konuşan Pakistanlı bir kaynak, taraflar arasındaki görüş ayrılıklarında bir kırılma yaşandığını belirtti.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir'in, ABD ile müzakerelere geri dönme olasılığını görüşmek üzere Tahran'a yaptığı ziyaretin piyasalarda olumlu yankı bulduğu ifade ediliyor.

Asya piyasalarında yükseliş

Diplomatik çözüm umutları Asya borsalarında da yükselişi beraberinde getirdi:

Güney Kore (Kospi): yüzde 1,89 artış

Hong Kong (Hang Seng): yüzde 0,68 artış

Tayvan (Taiex): yüzde 0,48 artış

Yatırımcılar, ateşkesin uzatılması ve kalıcı bir barış anlaşmasına varılması ihtimalini yakından takip etmeye devam ediyor.

ETİKETLER
İran Petrol Beyaz Saray Brent Petrol
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
FOTO FOKUS
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ