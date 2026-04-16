Beyaz Saray'ın İran açıklaması sonrası petrol fiyatlarında gerileme

Reuters haber ajansının verilerine göre, Brent ham petrol vadeli işlemleri 44 sent veya yüzde 0,5 oranında düşerek varil başına 94,49 dolara geriledi.

ABD Batı Teksas Intermediate (WTI) ham petrol vadeli işlemleri ise 70 sent veya yüzde 0,8 oranında değer kaybederek 90,59 dolardan işlem gördü.

Diplomasi trafiği fiyatları etkiliyor

Al Jazeera'ya konuşan Pakistanlı bir kaynak, taraflar arasındaki görüş ayrılıklarında bir kırılma yaşandığını belirtti.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir'in, ABD ile müzakerelere geri dönme olasılığını görüşmek üzere Tahran'a yaptığı ziyaretin piyasalarda olumlu yankı bulduğu ifade ediliyor.

Asya piyasalarında yükseliş

Diplomatik çözüm umutları Asya borsalarında da yükselişi beraberinde getirdi:

Güney Kore (Kospi): yüzde 1,89 artış

Hong Kong (Hang Seng): yüzde 0,68 artış

Tayvan (Taiex): yüzde 0,48 artış

Yatırımcılar, ateşkesin uzatılması ve kalıcı bir barış anlaşmasına varılması ihtimalini yakından takip etmeye devam ediyor.