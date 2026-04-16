Dubai'nin simgesi Burj Al Arab 18 ay kapanıyor

Otelin sahibi olan Jumeirah Grubu, yaptığı açıklamada yenileme çalışmalarının aşamalı olarak gerçekleştirileceğini ve projenin Paris merkezli iç mimar Tristan Auer tarafından yönetileceğini belirtti.

Açıklamada otelin tamamen kapanacağına dair bir ifade yer almasa da, otel çalışanı bu süreçte rezervasyonu olan konuklara yakınlardaki diğer otellerde konaklama imkanı sunulacağını bildirdi.

Yetkili, kapanış süresinin çalışmalara bağlı olarak değişebileceğini de sözlerine ekledi.

Savaşın turizme etkisi ve hasar iddiaları

Jelken şeklindeki mimarisiyle Dubai'nin en tanınmış yapısı olan otel, Mart ayı başında İran'a ait bir insansız hava aracının engellenmesi sırasında düşen parçalar nedeniyle dış cephesinde hasar almıştı.

Ancak otel yetkilisi, uzun süredir planlanan bu tadilat çalışmasının Mart ayındaki olayla bir bağlantısı olmadığını vurguladı.

Tadilat kararının zamanlaması, bölgedeki çatışmaların Dubai'ye olan seyahat talebini düşürdüğü bir döneme denk gelmesi açısından dikkat çekici bulunuyor.

Uçuş iptalleri ve azalan ziyaretçi talebi nedeniyle lüks otel grupları kâr marjlarının baskı altında olduğu konusunda uyarılarda bulunuyordu.

Jumeirah Grubu ise resmi açıklamasında projeyi doğrudan bölgedeki savaşla ilişkilendirmedi.