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Dünya
AA 16.10.2023 14:31

Lübnan Başbakanı: Lübnan'ın güneyinden cephe açma macerasının kimseye faydası yok

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Lübnan'daki istikrar ve güveni korumak için hükümetin sürekli ilgili taraflarla temas halinde olduğunu, "Lübnan'ın güneyinden İsrail'e yönelik bir cephe açılması macerasının kimsenin menfaatinde olmadığını" belirtti.

Lübnan Başbakanı: Lübnan'ın güneyinden cephe açma macerasının kimseye faydası yok
[Fotograf: AA]

Mikati'nin İsrail ve Lübnan sınırında artan gerginliğe ilişkin yaptığı yazılı açıklama, Lübnan resmi ajansı NNA tarafından paylaşıldı.

Ülkenin güneyindeki İsrail sınırı üzerinde meydana gelen endişe verici gelişmeler karşısında hükümetinin "sessiz ve eli kolu bağlı durmadığını" kaydeden Mikati, "Hükümet, Lübnan'daki istikrarı korumak ve Gazze'deki savaşın etkilerinden uzak kalabilmek için sürekli bir şekilde içerden ve dışardan (ilgili taraflarla) temas halinde." ifadelerini kullandı.

Lübnan'da Filistin ile dayanışma konusunda tam bir birliğin olduğunu aktaran Mikati "Lübnan'ın güneyinden (İsrail'e karşı) cephe açma macerasının kimseye faydası yok. Çünkü Lübnanlıların bunu kaldıracak gücü yok." değerlendirmesinde bulundu.

Lübnan'ın "kaosun ortasında" ve bölgenin de genel olarak zor bir süreçten geçtiğini dile getiren Mikati, ne olacağına dair kimsenin bir öngörüde bulunmasının mümkün olmadığını ancak kesin olan şeyin İsrail'in kışkırtıcı saldırılarını artırmaya çalıştığını kaydetti.

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