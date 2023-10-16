Az Bulutlu 21.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.10.2023 14:23

İsrail'den Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na hava saldırısı

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nde yoğun nüfusa sahip Nusayrat Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi.

İsrail'den Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na hava saldırısı
[Fotograf: Reuters]

İsrail uçakları, Gazze'nin orta kısmında yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda birçok evi hedef aldı. Saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu aktarıldı.

Görgü tanıkları da İsrail saldırısının, bitişik evlerin bulunduğu bölgede geniş çaplı bir yıkıma neden olduğunu ifade etti.

Filistin'de İsrail şiddeti

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda bin 300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 500 kişinin öldüğünü, 9 bin 700 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

ETİKETLER
İsrail
Sıradaki Haber
Fransa Savunma Bakanı Lecornu, İsrail'e istihbarat desteği sunduklarını belirtti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:02
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
14:57
Göksu travertenlerini yaklaşık 200 bin kişi ziyaret etti
14:53
Filistin Kızılayı: İsrail saldırılarında 4 ambulans görevlisi öldü, 5'i yaralandı
15:00
Sonbaharda alerjik rahatsızlıklar artıyor
14:43
Emine Erdoğan: Sularımız tehdit altında
14:36
Sektör temsilcileri Kentsel Dönüşüm Başkanlığını değerlendirdi
Saldırıların 10. gününde İsrail, yine yerleşim yerlerini hedef aldı
Saldırıların 10. gününde İsrail, yine yerleşim yerlerini hedef aldı
FOTO FOKUS
İsrail, BM deposunu da vurdu
İsrail, BM deposunu da vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ