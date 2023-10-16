İran yönetimi: İsrail’in insanlık dışı saldırıları devam ederse her ihtimal mümkün

Kenani yaptığı açıklamada, “İran’ın BM Daimi Temsilcisi kaynak gösterilerek bazı medya ve haber kuruluşları tarafından eksik ve hatalı haberler yapıldı. İran her zaman işgal rejiminin karşısında direnişin ve mazlum Filistin halkının hak ve hukukunun yanında olmuştur” ifadelerini kullandı.

“İnsanlık dışı saldırlar devam ederse her ihtimal mümkün”

Gazze'de yaşananların bir savaş suçu olduğunu belirten Kenani, “Gazze’de Filistinlilerin suyu kesiliyor, Gazze’ye ilaç ve tıbbi yardımların önü kesiliyor. Filistin milleti bu savaş suçuna gereken karşılığı verecektir. Bu acımasız yaklaşımın devam etmesi bölgesel atmosferi alevlendirebilir ve durumu kontrolden çıkarabilir. Eğer bu insanlık dışı saldırlar devam ederse her ihtimal mümkündür. Filistin milletinin kendini savunma hakkı vardır. Bölgedeki direniş Siyonistlerin suçlarına göz yummayacaktır” şeklinde konuştu.

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Said Erivani, `İsrail, İran’a ya da çıkarlarına ve vatandaşlarına saldırmazsa, Tahran Gazze’deki çatışmaya müdahil olmaz. Direniş kendisini savunacak güçtedir` ifadelerini kullanmıştı