Yapay zeka finans dünyasındaki rolünü kendisi anlattı

Günümüzde birçok kurum ve kuruluş, iş akışını hızlandırmak ve verimliliği artırmak gibi nedenlerle yapay zeka uygulamalarından yoğun bir şekilde yararlanıyor. Bu kapsamda, "algoritmik trading" olarak bilinen yapay zekanın finansal danışmanlık yapması da en popüler yapay zeka destekli hizmetlerden biri olarak ön plana çıkıyor.

ChatGPT, yapay zeka uygulamalarının ekonomi ve finans alanında önemli dönüşümlere öncülük ettiğini belirterek, "Özellikle endüstri 4.0 ile birlikte gündelik yaşamın her alanına nüfuz eden uygulamaların teknolojileri, iş dünyasından finans sektörüne kadar birçok alanda yeni ufuklar açıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yapay zeka teknolojileri sayesinde yatırım danışmanlığı ve portföy yönetimi alanlarında önemli gelişmeler yaşandığına da dikkati çeken ChatGPT, "algoritmik trading"in, milyonlarca değişkeni anında analiz edebildiğine ve yatırımcılara anında geri bildirim sağlayabilen sistemlerle çalışabildiğine işaret etti.

ChatGPT, finans sektöründe kredi değerlendirme süreçlerinin de yapay zeka sayesinde daha hızlı ve daha güvenli bir hale geldiğini belirterek, bu teknolojiler sayesinde bankaların; kredi başvuru sahiplerinin ödeme geçmişleri, gelir durumları gibi birçok parametreyi daha hızlı bir şekilde değerlendirebileceğini ifade etti.

"Yapay zeka uygulamaları sayesinde işletmelerin maliyeti azalıyor"

Yapay zeka algoritmalarının, finansal dolandırıcılık faaliyetlerini tespit etmede kritik bir rol üstlendiğini belirten ChatGPT, "Uygulama, saniyeler içinde milyonlarca işlemi analiz edebilir ve potansiyel dolandırıcılık aktivitelerini hızla açığa çıkarabilir." bilgisini paylaştı.