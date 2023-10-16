Semerkant, Dünya Turizm Örgütü Genel Kuruluna ilk kez ev sahipliği yapıyor

Açılışını Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in yapacağı BMDTÖ 25. Genel Kurul Toplantısı'na dünyanın 130'a yakın ülkesinden aralarında bakan ve üst düzey yöneticilerin de yer aldığı 1500’den fazla yetkili ve uzman katılırken Türkiye'den Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı iştirak ediyor.

BMDTÖ toplantısının bugün başladığı Semerkant şehri tarihi zenginlikleri ve görkemli kültürel yapılarıyla dikkati çekerken, tarihi Büyük İpek Yolu güzergahında yerleşen bu tarihi kent, ülkenin en büyük ikinci şehri olmasının yanı sıra milattan önce 8'inci yüzyıla dayanan köklü tarihini yansıtan 1000'den fazla kültürel ve mimari yapıya ev sahipliği yapıyor.

Çeşitli dönemlerde aralarında Batı Karahanlılar, Şeybaniler ve Timurluların da bulunduğu birçok Türk devletine başkentlik yapan Semerkant, Orta Çağ'da inşa edilen mavi kubbeli camileri ve medreseleri, çinilerle bezeli kervansarayları, göğe uzanan minareleriyle görenleri hayran bırakıyor.

Yüzyıllar boyunca Çin ile Avrupa arasındaki Büyük İpek Yolu üzerinde kilit konumdaki Semerkant, dönemin en önemli ticaret merkezlerinden biri olmanın yanında Orta Çağ'da dünyanın bilim merkezlerinden biri de oldu. Ünü bugünlere kadar gelen İmam Maturudi, Mirza Uluğ Bey, Ali Kuşçu, Devletşah Semerkandi gibi yüzlerce ulema ve bilim insanı bu topraklarda yetişti.

Semerkant, Orta Asya Türk mimarisinin ender örneklerinden Registan Meydanı, Emeviler döneminde İslam'ı yaymak için bölgeye gelerek şehit düşen ve Hz. Muhammed'in kuzeni olan Kusem bin Abbas'ın türbesinin bulunduğu Şah-i Zinde Külliyesi, Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Emir Timur'un mezarının yer aldığı Gur-i Emir Türbesi, ünlü matematikçi ve astronomi bilgini Timur Sultanı Mirza Uluğ Bey'in inşa ettirdiği Uluğ Bey Gözlemevi, Timur'un eşi Bibi Hanım adına inşa edilmiş Bibi Hanım Medresesi, 712'de inşa edilen Orta Asya'daki ilk camilerden Hazret Hızır Camisi gibi 1000'den fazla tarihi ve kültürel yapıyı bulunduruyor.

2007'de UNESCO himayesinde, kuruluşunun 2 bin 750'nci yıl dönümü kutlanan Semerkant, 2001'de Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmişti.

Semerkant, ilk defa BMDTÖ Genel Kuruluna ev sahipliği yapıyor