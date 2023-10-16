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Dünya
AA 16.10.2023 13:32

Ukrayna: Rusya, Ukrayna'ya çeşitli yönlerden füze ve İHA'lar ile saldırı düzenledi

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya çeşitli yönlerden füze ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediğini bildirdi.

Ukrayna: Rusya, Ukrayna'ya çeşitli yönlerden füze ve İHA'lar ile saldırı düzenledi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ruslar, gece balistik füze sistemi, uçak füzeleri ve İHA'lar kullanarak Ukrayna'ya çeşitli yönlerden saldırdı. Saldırıda, 1 'İskender M' balistik füzesi, 5 'X-59' uçak füzesi ve 12 'Şahid-136/131' İHA'sı kullanıldı. Uçak füzeleri, Ukrayna'nın kuzey ve doğu bölgelerine fırlatıldı, İHA'lar ise çeşitli bölgelere yönlendirildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bunlardan 2 uçak füzesi ile 11 İHA'nın Ukrayna hava savunma sistemlerince imha edildiği kaydedildi.

Dnipro Bölgesi Askeri İdaresinden yapılan açıklamaya göre de Rus ordusu Dnipro bölgesine 2 füze fırlattı ve bunlardan biri vuruldu. Saldırıda ölü ve yaralıların olmadığı ifade edildi.

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