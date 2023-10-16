Ukrayna: Rusya, Ukrayna'ya çeşitli yönlerden füze ve İHA'lar ile saldırı düzenledi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ruslar, gece balistik füze sistemi, uçak füzeleri ve İHA'lar kullanarak Ukrayna'ya çeşitli yönlerden saldırdı. Saldırıda, 1 'İskender M' balistik füzesi, 5 'X-59' uçak füzesi ve 12 'Şahid-136/131' İHA'sı kullanıldı. Uçak füzeleri, Ukrayna'nın kuzey ve doğu bölgelerine fırlatıldı, İHA'lar ise çeşitli bölgelere yönlendirildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bunlardan 2 uçak füzesi ile 11 İHA'nın Ukrayna hava savunma sistemlerince imha edildiği kaydedildi.

Dnipro Bölgesi Askeri İdaresinden yapılan açıklamaya göre de Rus ordusu Dnipro bölgesine 2 füze fırlattı ve bunlardan biri vuruldu. Saldırıda ölü ve yaralıların olmadığı ifade edildi.