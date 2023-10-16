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Dünya
AA 16.10.2023 13:23

Fransa'da bomba ihbarı nedeniyle bir lise boşatıldı

Fransa'nın kuzeyindeki Arras kentinde bomba ihbarı nedeniyle bir lisenin tahliye edildiği bildirildi.

Fransa'da bomba ihbarı nedeniyle bir lise boşatıldı
[Fotograf: Reuters]

Ulusal basındaki haberlere göre, Arras'taki Gambetta-Carnot Lisesi'nde bomba olduğuna dair ihbar alan polis ekipleri harekete geçti.

Liseyi tahliye eden polis, okulun önündeki kişilerin çantalarını aradı.

Bomba imha ekipleri de olay yerine intikal etti.

Tahliye sırasında bir kişi fenalaşırken, okul personeli ve öğrenciler güvenli bir alana götürüldü.

Gambetta-Carnot Lisesi'nde 13 Ekim'de düzenlenen bıçaklı saldırıda Fransızca öğretmeni Dominique Bernard hayatını kaybetmiş ve 3 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından savcılık soruşturma başlatmış, 20 yaşındaki saldırgan dahil 10 kişi gözaltına alınmıştı.

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