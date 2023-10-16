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Dünya
AA 16.10.2023 12:29

Mısır Kızılayı: Yardım tırları Gazze'ye ulaştırılmak üzere Ariş'ten Refah'a gönderildi

Mısır Kızılayının Kuzey Sina Müdürü Halid Zayid, yardım tırlarının, İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'ne giriş hazırlıkları kapsamında Ariş kentinden Refah Sınır Kapısı'na gönderilmeye başlandığını duyurdu.

Mısır Kızılayı: Yardım tırları Gazze'ye ulaştırılmak üzere Ariş'ten Refah'a gönderildi

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Zayid, "Yardım tırları El-Ariş kentindeki depo merkezinden Refah kapısına taşınmaya başlandı." dedi.

Tırlarda gıda ve tıbbi malzeme bulunduğunu aktaran Zayid, yardımların Refah'tan Gazze'ye geçişine ne zaman izin verileceğinin kesin olarak bilinmediğini ancak Mısırlı yetkililerin tırların hızla geçişe doğru hareket etmeye başlamasını talep ettiğini vurguladı.

Mısır Kızılayı, Facebook üzerinden yaptığı açıklamalarda, Mısır'dan kara yoluyla gelen yardım konvoylarının yanı sıra Türkiye, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden uçaklarla El-Ariş Uluslararası Havalimanı'na tonlarca yardım malzemesi ulaştırıldığını duyurmuştu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 750 kişinin öldüğünü, 9 bin 700 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 58 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

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