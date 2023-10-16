Açık 19.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 16.10.2023 12:18

Fanatik Yahudilerin 'ölüm listesi' ortaya çıktı

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni bombalarken fanatik Yahudiler de Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki Filistinlileri hedef aldı. “Nazi Avcıları 2023” adıyla örgütlenen fanatik grup, Mescid-i Aksa İmam Hatibi İkrime Sabri’nin adının aralarında bulunduğu onlarca kişilik suikast listesi hazırladı.

Fanatik Yahudilerin 'ölüm listesi' ortaya çıktı

Fanatik Yahudiler sosyal medya uygulaması üzerinden grup kurdu. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlileri hedef aldı.

“Nazi Avcıları 2023” adıyla örgütlenen fanatik grubun, Filistinlilere karşı suikast listesi hazırladıkları ortaya çıktı.

Haber, Middle East Eye internet sitesinde yer aldı.

Buna göre, başta Mescid-i Aksa imam hatibi Şeyh İkrime Sabri olmak üzere onlarca Filistinli kanaat önderinin adlarının olduğu liste, sosyal medyadaki grupta paylaşıldı.

İsrail uçakları Gazze'nin doğusunda sivil savunma ekibini hedef aldı
İsrail uçakları Gazze'nin doğusunda sivil savunma ekibini hedef aldı

“Nazi Avcıları 2023”'ün İsrail hükümeti içerisinden desteklenen aşırılıkçı gruplarla da bağlantısı olduğu iddia edildi.

İsrail'in Gazze’ye saldırılarının başlamasının ardından kurulan grubun, yayınlarını İbranice yaptığı; takipçi sayısının da 3 bin 500'ün üzerinde olduğu belirtildi.

Grupta; cami, üniversite ve iş merkezleri gibi mekanlara saldırı çağrısı da yer aldı.

Grupta yapılan bir paylaşım da kan dondurdu.

Paylaşımı yapan, 1948 yılındaki Deyr Yasin katliamında rolü olduğu belirtilen ve yeniden katliam için İsrail kuvvetlerine katılan 95 yaşındaki Ezra Yachin.

Siyonist askerlere seslenen Yachin’in “Kimseyi bırakmayın. Hepsini yok edin. Ailelerini, annelerini, çocuklarını. Bunların, yaşam hakları yok. ” şeklindeki çağrısı büyük tepki çekti.  

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
İkinci İntifada'da simge olan baba: 23 yıldır Muhammed'in öldüğü sahne tekrarlanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:31
Bakan Yumaklı'dan Dünya Gıda Günü'nde "Gazze'de gıda hakkı" vurgusu
13:28
Gazze'de, enkaz altında binden fazla cesedin bulunması nedeniyle çevre felaketi uyarısı yapıldı
13:24
Fransa'da bomba ihbarı nedeniyle bir lise boşatıldı
13:19
Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
13:14
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 11 gazeteci hayatını kaybetti
13:15
Kadıköy'de binada çıkan yangın söndürüldü
Toronto'da somonların akıntıya karşı mücadeleleri
Toronto'da somonların akıntıya karşı mücadeleleri
FOTO FOKUS
Muhammed Durra'nın babası 23 yıl sonra aynı acıyı yaşadı
Muhammed Durra'nın babası 23 yıl sonra aynı acıyı yaşadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ