Fanatik Yahudilerin 'ölüm listesi' ortaya çıktı

Fanatik Yahudiler sosyal medya uygulaması üzerinden grup kurdu. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlileri hedef aldı.

“Nazi Avcıları 2023” adıyla örgütlenen fanatik grubun, Filistinlilere karşı suikast listesi hazırladıkları ortaya çıktı.

Haber, Middle East Eye internet sitesinde yer aldı.

Buna göre, başta Mescid-i Aksa imam hatibi Şeyh İkrime Sabri olmak üzere onlarca Filistinli kanaat önderinin adlarının olduğu liste, sosyal medyadaki grupta paylaşıldı.

“Nazi Avcıları 2023”'ün İsrail hükümeti içerisinden desteklenen aşırılıkçı gruplarla da bağlantısı olduğu iddia edildi.

İsrail'in Gazze’ye saldırılarının başlamasının ardından kurulan grubun, yayınlarını İbranice yaptığı; takipçi sayısının da 3 bin 500'ün üzerinde olduğu belirtildi.

Grupta; cami, üniversite ve iş merkezleri gibi mekanlara saldırı çağrısı da yer aldı.

Grupta yapılan bir paylaşım da kan dondurdu.

Paylaşımı yapan, 1948 yılındaki Deyr Yasin katliamında rolü olduğu belirtilen ve yeniden katliam için İsrail kuvvetlerine katılan 95 yaşındaki Ezra Yachin.

Siyonist askerlere seslenen Yachin’in “Kimseyi bırakmayın. Hepsini yok edin. Ailelerini, annelerini, çocuklarını. Bunların, yaşam hakları yok. ” şeklindeki çağrısı büyük tepki çekti.