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Dünya
AA 16.10.2023 11:52

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde teknenin alabora olması sonucu en az 40 kişi öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Equateur eyaletinde teknenin alabora olması sonucu en az 40 kişi hayatını kaybetti, 167 kişi kayboldu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde teknenin alabora olması sonucu en az 40 kişi öldü
[Fotograf: AA]

Ulusal basındaki haberlere göre, Equateur eyaletine bağlı Mbandaka kasabasındaki limandan gece saatlerinde ayrılarak Kongo Nehri üzerinden Bolomba yönünde ilerleyen tekne alabora oldu.

Kazada en az 40 kişi hayatını kaybetti, 167 kişi kayboldu.

Yaklaşık 190 kişinin kurtarıldığı kazada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kalkıştan birkaç saat sonra teknenin aşırı yük nedeniyle ilerlemekte zorluk çektiği ve mürettebatın dengeleme girişimi sırasında teknenin yan yattığı ve tamamen battığı belirtiliyor.

Özellikle mevsimsel yağışların yoğun olduğu dönemde meydana gelen bu tür deniz kazalarına teknelerin bakımsızlığı ve kapasitelerinin üstünde yük ve yolcu taşımaları sebep oluyor.

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