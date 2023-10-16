Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri kısıtlamalar, yasaklar ve gözaltılarla geçti

İsrail yanlısı gösterilere herhangi bir kısıtlama veya yasaklamanın olmadığı Avrupa ülkelerinde, Filistin'e destek gösterileri, güzergah dışına çıkanların gözaltına alınacağı uyarıları, yoğun polis gözetimi ve göz yaşartıcı gaz dahil sert polis müdahalesinin gölgesinde düzenledi.

Londra'da Filistin'e destek yürüyüşü, polisin "güzergah dışına gözaltı" uyarısıyla başladı

İngiltere'nin başkenti Londra'da 14 Ekim'de on binlerce kişi "Filistin ile dayanışma göstermek ve İngiliz hükümetinin İsrail'in Filistin'e şiddetinde Filistinlilerin haklarına karşı sessiz tutumunu protesto etmek" amacıyla İngiliz yayın kuruluşu BBC genel merkezi önünde toplandı.

İngiliz polisi, gösteriden önce yaptığı açıklamada, eylem güzergahı dışında ve İsrail'in Londra Büyükelçiliği çevresinde yapılacak gösterilere müsaade edilmeyeceğini ve gözaltılar yapılabileceğini duyurdu.

Londra'daki BBC binası ile Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı arasındaki yaklaşık 2,5 kilometrelik güzergah üzerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, İsrail Büyükelçiliği'nin bulunduğu Palace Green Caddesi'ni de trafiğe kapattı.

İngiliz polisi ile eylemciler arasında gerginlik yaşandı, 15 kişi gözaltına aldı

Fransa'da Filistin'e destek gösterilerinin tamamına yasak getirildi

İsrail'in Filistin'e şiddetinin ilk günlerinde, Fransa'nın Paris ve Strazburg kentlerinde İsrail yanlısı gösterilere izin verilirken, Filistin'le dayanışma gösterileri ise "kamu düzenini bozma riski taşıdığı" gerekçesiyle Paris, Strazburg, Lyon ve Marsilya'daki yerel makamlarca art arda yasaklandı.

Yasaklara rağmen Filistin ile dayanışma gösterilerinin düzenlendiği Strazburg'da 13 kişi, Marsilya'da 4 kişi ve Lyon'da 1 kişi gözaltına alındı.

Fransız polisi göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti

Başkentte, iki gün sonra yapılan bir diğer gösteride de güvenlik güçleri ellerinde Filistin bayrakları ve boynunda Filistin kültürünün bir parçası olan Filistin kefiyesi diye bilinen poşuları takan protestocuları durdurdu ve toplam 752 kişiye para cezası kesti.

Alman polisi Berlin'de Filistinlilerle dayanışma gösterisine izin vermedi

Almanya'da Berlin polisi, 11 Ekim'den bu yana Filistinlilerle dayanışma gösterilerine izin vermiyor.

Polisin yasağına rağmen, aralarında Filistinlilerin de bulunduğu bir grup, 14 Ekim'de polise "Orta Doğu'da barış-Orta Doğu'da ateşkes-İki devletli çözüm" sloganıyla gösteri yapmak için başvurduktan sonra kent merkezindeki tarihi Brandenburg Kapısı'nın önündeki meydanda toplandı.

Polis, gösterinin yasaklandığı gerekçesiyle eylemcilerin meydandan ayrılmasını istedi. Bir süre sonra polis aracından gösterinin yasaklandığı ve eylemcilerin bölgeden ayrılması gerektiği anonsu yapıldı. Ardından polis, çok sayıda göstericiyi gözaltında aldı, eyleme katılan diğer kişiler de bölgeden ayrıldı.

Berlin'de aynı gün yapılması planlanan başka bir gösteri daha yasaklandı.

Frankfurt'ta da yaklaşık 750 kişinin katıldığı eylemde polis 100 kişiyi kimlik tespiti yapmak amacıyla kısa süreliğine gözaltına aldı.

Hollanda'da Filistin'e destek gösterisinde 3 kişi gözaltına alındı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde 3 kişi gözaltına alındı.

Amsterdam'ın Dam Meydanı'nda düzenlenen gösteriye katılan yaklaşık 15 bin kişi kentin batısındaki Westerpark'a doğru yürüyüşe geçti.

Gösterilerde biri Hamas bayrağı açan, ikisi yüzlerini kapatarak polise mukavemet eden 3 kişi gözaltına alındı.

İsviçre'de de gösterilere izin yok

Diğer yandan, İsviçre'nin başkenti Bern ile Cenevre kentinde geniş güvenlik önlemleriyle Filistin'e destek gösterileri düzenlenirken, Basel ve Zürih'te ise Filistin yanlısı gösterilerin yapılmasına izin verilmedi.