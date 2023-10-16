İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 5 sivil savunma mensubu öldürüldü

Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ndeki sivil savunma merkezini bombaladığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda sivil savunma ekibinden 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır, çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Görgü tanıkları, yaralıları kurtarmak için Gazze'nin El-Cela Caddesi'ne giden sivil savunma ve ambulans ekiplerinden çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığını ifade etti.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun, Gazze'nin Şucaiyye ve Zeytun mahalleleri ile kentin kuzeyini yoğun bombardıman altında tuttuğunu kaydetti.

Filistin'de İsrail şiddeti

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda bin 300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 500 kişinin öldüğünü, 9 bin 700 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.