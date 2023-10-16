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Dünya
AA 16.10.2023 14:27

BM: Gazze kuruyor. Son 24 saatte çeyrek milyon insan barınaklara taşındı

BM: Gazze kuruyor. Son 24 saatte çeyrek milyon insan barınaklara taşındı. Çoğu Gazzeli, temiz suyun tükendiği BM okullarında bulunuyor.

BM: Gazze kuruyor. Son 24 saatte çeyrek milyon insan barınaklara taşındı
[Fotograf: Reuters]

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in yoğun bombardımana tuttuğu Gazze Şeridi'nde "acil su" ihtiyacına dikkati çekti.

UNRWA'nın X sosyal medya platformunda yapılan paylaşımda, "Gazze kuruyor. Son 24 saatte çeyrek milyon insan barınaklara taşındı. Çoğu Gazzeli, temiz suyun tükendiği BM okullarında bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail, 8 Ekim'de, abluka altındaki Gazze'ye yönelik su, elektrik, gıda ve diğer temel hizmetleri kesme kararı almıştı.

İsrail Ordu Radyosu, dün, Filistinlileri kuzeyden güneye göçe zorlamak için Gazze'nin güneyine su tedarikinin yeniden başladığını duyurmuştu.

Gazze Belediyeler Birliği ise verilen su miktarının hala çok az olduğuna dikkati çekerek suyun pompalanması için gerekli elektriğin Gazze'de bulunmaması nedeniyle krizin devam ettiğini açıklamıştı.

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