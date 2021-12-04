Bir ihbarı değerlendiren Sebha Emniyet Müdürlüğü Suç İnceleme Dairesi ekipleri, kente 30 kilometre uzaklıktaki Barak el-Şati adlı bölgede toplu mezar buldu.

Yapılan inceleme sonucunda 6 kişinin cesedine ulaşıldı.

Cesetlerin kimlikleri ya da konuyla ilgili başka bilgi verilmedi.





Sebha kenti, Trablus'ta meşru yönetime karşı savaşan darbeci asker Halife Hafter'e bağlı milislerin kontrolünde bulunuyor.

Hafter'in kontrol ettiği bölgelerde bulunan toplu mezarların sayısı artmaya devam ediyor.

Terhune ve çevresinde bulunan toplu mezarlarda şimdiye kadar 250'yi aşkın cesede ulaşılırken bunlardan 70'e yakınının kimliği belirlendi.