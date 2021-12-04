İsrail işgali altındaki Kudüs'te İsrail güçleri, "bıçaklı saldırıda bulunduğu" iddiasıyla bir Filistinliyi sokak ortasında silahla vurdu.

İsrail basınında çıkan haberlere göre, İsrail polisinin ateş ettiği Filistinli hayatını kaybetti.

[Fotoğraf: AA]

Olaya ilişkin, yerde kıvranarak yatan bir kişiye İsrail polisinin ateş açtığı görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

İsrail güçleri yaralıya müdahaleye izin vermedi

Eski Şehir çevresinde Filistinliler ve İsrail polisi arasında zaman zaman arbede yaşandı.

[Fotoğraf: AA]

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail güvenlik güçleri, sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale etmelerine izin vermedi ve İsrail polisiyle arbede sırasında 3 Filistinli hafif yaralandı.