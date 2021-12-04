Fransa'da merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) cumhurbaşkanı adayının belirlendiği ikinci turda, Ile-de-France Bölgesi'nin Başkanı Valerie Pecresse, oylamaya katılan seçmenlerin yüzde 60,95'inin desteğini aldı.

Rakibi Eric Ciotti'nin oy oranı ise yüzde 39,05 oldu.

Partinin ilk kadın cumhurbaşkanı adayı

Pecresse, oylamanın sonuçlarının duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada, partinin tarihinde ilk kez bir kadının cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyledi.

Ülkeye umut vermek istediğini ve 6 Aralık'ta ülke turuna başlayacağını ifade eden Pecresse, "Cumhurbaşkanı ve benim aramdaki fark, Emmanuel Macron'un tek takıntısı var o da memnun etmek. Benim ise tek isteğim yapmak." dedi.

Macron adaylığını henüz açıklamadı

Eski Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, bu seçimin ilk turunda elenmişti.

Fransa'da daha önce Yeşiller Partisinin (EELV) Başkanı ve Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Yannick Jadot, Boyun Eğmeyen Fransa Haraketinin (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri Marine Le Pen, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve aşırı sağcı gazeteci ve yazar Eric Zemmour cumhurbaşkanı seçimine adaylığını açıklamıştı.

Macron, henüz açıklamasa da kamuoyunda adaylığına kesin gözüyle bakılıyor.

Ülkede cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 10 Nisan 2022'de yapılacak. Adaylardan herhangi biri ilk turda salt çoğunluğu sağlayamazsa, en fazla oyu alan iki aday 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda yarışacak.