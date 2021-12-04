Kitui Valisi Charity Ngilu, Kitui eyaletinde 4 Aralık'ta düğüne gitmek üzere yola çıkan otobüsün köprüden geçmeye çalışırken nehre düştüğünü açıkladı.

Ngilu, kazada devam eden kurtarma çalışmalarında şimdiye kadar 31 kişinin cesedine ulaşıldığını kaydetti.

"Çok can kaybettik"

Kazanın ardından 12 kişinin güvenli bir yere kaçmayı başardığını aktaran Ngilu, "Gerçekten çok ama çok üzücü. Çok can kaybettik" dedi.

Ngilu, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.