Haber Giriş: 4 Aralık 2021 Cumartesi 18:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Kenya'da düğün otobüsü nehre düştü: En az 31 ölü
Kenya'da düğüne giden otobüsün şoförü, sular altında kalan köprüden geçmeye çalışırken kontrolünü kaybetti. Suya gömülen otobüsteki en az 31 kişi hayatını kaybetti.
Kitui Valisi Charity Ngilu, Kitui eyaletinde 4 Aralık'ta düğüne gitmek üzere yola çıkan otobüsün köprüden geçmeye çalışırken nehre düştüğünü açıkladı.
Ngilu, kazada devam eden kurtarma çalışmalarında şimdiye kadar 31 kişinin cesedine ulaşıldığını kaydetti.
"Çok can kaybettik"
Kazanın ardından 12 kişinin güvenli bir yere kaçmayı başardığını aktaran Ngilu, "Gerçekten çok ama çok üzücü. Çok can kaybettik" dedi.
Ngilu, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.
Etiketler: Trafik Kazası
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