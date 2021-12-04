İçişleri Bakanlığı'na bağlı Sınır ve Geçiş Kapıları Kurumu, Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır tarafına geçebilmek için koronavirüs aşısı olunması gerektiğini açıkladı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında, aşısız birinin kentten çıkmasına kesinlikle izin verilmeyeceği söylendi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, resmi kurumlarda çalışan tüm memurlara aşı şartı getirildiğini, salgına ilişkin tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve gerekli şekilde derhal müdahale ettiklerini söyledi.



511 bin 405 bin kişi aşı oldu

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, toplam nüfusu bir milyon 606 bin olan kentte, 511 bin 405 bin kişi koronavirüs aşısını oldu.