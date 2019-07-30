Geçtiğimiz hafta, Tunus'un güneyindeki Mednin vilayetine bağlı Beni Gazil bölgesindeki bir askeri alana zorunlu iniş yapan savaş uçağının pilotu, Hafter'in Trablus'u bombalama emrini reddetmiş.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Libyalı pilot Tunus hava sahasına girmeden önce yetkililerle bağlantı kurarak, Hafter milislerinden kaçtığını aktardı.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentteki uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler de karşı operasyona geçmişti.

Kaynak: Libyaalahrar