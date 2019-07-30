Dünya
Yapay dalga havuzunda arıza: Dalgalar arasında kalan 44 kişi yaralandı
31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:45 - Son Güncelleme 31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:28
Çin’deki bir su parkında bulunan yapay dalga havuzunda meydana gelen arıza sonucu dalga şiddeti arttı. 44 kişinin yaralandığı anlar saniye saniye kaydedildi.
İlginç olay Çin'in Longjing bölgesinde meydana geldi.
Su parkında bulunan yapay dalga havuzunun mekanik bölümünde meydana gelen arıza sonucu 4 olan dalga şiddeti aniden 9'a yükseldi.
Beklenmedik bir anda dalgalar arasında kalan 44 kişi yaralandı. Yetkililer yaralıların sağlık durumlarının ciddi olmadığını duyurdu.
Kaynak: DHA
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