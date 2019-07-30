Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi’nden ismi açıklanmayan bir yetkilinin verdiği bilgilere göre, Kuzey Koreli bir yetkili ABD ile nükleer silahsızlanma görüşmelerinin tekrar canlandırılacağını söyledi.

Kamuoyuyla paylaşılan bilgilere göre, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da bu konuda umutlu.

Pompeo ve Kuzey Koreli mevkidaşı Ri Yong Ho’nun bu hafta Bangkok’ta bir araya gelmesi bekleniyordu ancak Ri görüşmeyi iptal etmişti.

ABD-Kuzey Kore görüşmeleri

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede bir araya gelmiş, burada Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varılmıştı.

İki lider 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti. Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.

Trump ile Kim, son olarak 30 Haziran'da Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan "silahsızlandırılmış bölge"de görüşmüş, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

Kaynak: Reuters