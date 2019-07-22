İsmini açıklamak istemeyen Tunuslu güvenlik kaynağı, "Libya'nın Tunus sınırında yer alan El-Vatiye Askeri Üssü'nden havalanan bir savaş uçağının arıza nedeniyle Tunus'un güneyindeki Mednin vilayetine bağlı Beni Gazil bölgesindeki bir askeri alana zorunlu iniş yaptığını" paylaştı.

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birliklerin Sözcüsü Muhammed Kanunu ise yaptığı açıklamada, Tunus'a zorunlu iniş yapan uçağın Hafter'e bağlı milislere ait olduğunu söyledi.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine başkentteki uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birlikler de karşı operasyona geçmişti.

Kaynak: Libyaalahrar, AA