Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), geçen hafta başında teknik aksaklık nedeniyle uzaya gönderilmesi ertelenen Chandrayaan-2'nin fırlatılma işlemini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

Uydu, iniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşan Chandrayaan-2, önce uydu modülünü Ay yörüngesine bırakacak, ardından Ay'ın karanlık yüzeyine iniş yaparak güney kutbu çevresinde Ay yüzeyini haritalandıracak, mineralleri analiz edecek ve bölgede su arayacak.

Launch of Chandrayaan 2 by GSLV MkIII-M1 Vehicle https://t.co/P93BGn4wvT — ISRO (@isro) 22 Temmuz 2019

Chandrayaan-2'nin 2,4 tonluk uydu modülü, Ay yörüngesinde 1 yıl boyunca keşif faaliyetini sürdürecek.

Uydu, iniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşan keşif aracının, uydu modülünü Ay yörüngesine bırakmasının ardından eylül ayının ortasında yüzeye inmesi bekleniyor.

Hindistan, Chandrayaan-2'nin öncüsü "Chandrayaan-1" uzay aracını 2008'de Ay’a göndermiş, 2014'te de Mars yörüngesine uydu konumlandırmayı başarmıştı.

Kaynak: AA