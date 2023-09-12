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Dünya
AA 12.09.2023 00:42

Libya'dan uluslararası yardım çağrısı

Libya, meydana gelen sel felaketinden zarar gören bölgeler için kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara yardım çağrısında bulundu.

Libya'dan uluslararası yardım çağrısı
[Fotograf: AFP]

Libya Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Libya'nın doğusunda yaşanan fırtına ve selin neden olduğu zararın üstesinden gelebilmek için birlikte çalışmak gerektiği ifade edildi.

Uluslararası dayanışmanın, Libya'nın bu doğal afetin etkilerinden kurtulması ve bölgenin yeniden imar edilmesinde olumlu etkileri olacağı kaydedilen açıklamada, komşu ülkelere ve uluslararası kurumlara su altı ve su üstü arama kurtarma çalışmalarını destekleme çağrısı yapıldı.

Libya'da kurtarma ekipleriyle iletişim kesildi
Libya'da kurtarma ekipleriyle iletişim kesildi

Konsey ayrıca tüm vatandaşları, ordu ve ilgili kurumlar tarafından yayımlanan güvenlik talimat ve uyarılarına uymaya ve bu krizin aşılması için işbirliği ve dayanışmaya çağırdı.

AFAD Libya'ya yardım gönderiyor

Öte yandan, Başkanlık Konseyi sözcüsü Necva Vuheybe, özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Libya'nın bu tür doğal afetlerle mücadelede deneyimi ve teknik birikimi olan komşu ülkelerin desteğine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) daha önce yaptığı açıklamada, Libya hükumeti tarafından yapılan uluslararası yardım çağrısı üzerine 150 su üstü ve su altı arama kurtarma personeli ile çadır ve çadır içi malzeme, 2 kurtarma aracı, 4 bot ve jeneratörden oluşan ihtiyaç malzemesinin Libya'ya gönderilmesinin planlandığını duyurmuştu.

Ülkenin doğusunu etkisi altına alan felakette 2 binden fazla kişinin öldüğü, 7 bine yakın kişinin kayıp olduğu açıklandı.

3 günlük yas ilan edildi

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkede yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkilemişti.

Libya'nın doğusundaki yetkililer, fırtına nedeniyle tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında derslere ara verilmesi, dükkanların kapatılması ve sokağa çıkma yasağını içeren bir dizi önlem almıştı.

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