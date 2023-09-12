ISESCO: Libya'da selden etkilenen tarihi eserleri onarmaya hazırız

ISESCO internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, Libya'daki fırtınada hayatını kaybedenler için Libya halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara da acil şifa temennisinde bulundu.

Bu korkunç tabiat olayıyla mücadelede Libya'nın yalnız bırakılmayacağı belirtilen açıklamada, örgütün ihtisas sahibi olduğu alanlarda Libya makamlarına her türlü desteğin verileceği kaydedildi.

Örgütün, bu bağlamda Libya'da selden etkilenen tarihi eserlerdeki zararın tespit edilmesi ve bakım ile onarım çalışmalarına destek vermeye hazır olduğu aktarıldı.

Örgüt ayrıca, 16 Eylül'de yapılması planlanan 2023 Bingazi İslam Dünyası Kültür Başkenti kutlamalarının ikinci bir duyuruya kadar ertelenmesine karar verdi.